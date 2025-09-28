North Carolina’da Gece Kulübüne Saldırı: 3 Ölü 8 Yaralı

KATLİAM GECE KULÜBÜNDE MEYDANA GELDİ

ABD’nin North Carolina eyaletinde bulunan Southport kentindeki bir gece kulübü, silahlı saldırıya uğradı. Cape Fear Nehri kıyısındaki mekâna yapılan saldırıda, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

Yetkililer, saldırının, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşarak ateş açması sonucu gerçekleştiğini duyurdu. Ayrıca, bu saldırı ile bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.