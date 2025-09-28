North Carolina’da Gece Kulübüne Saldırıda 3 Ölü 8 Yaralı

GECE KULÜBÜNE DÜZENLENEN SALDIRI

ABD’nin North Carolina eyaletinde, Southport kentindeki Cape Fear Nehri kıyısında bulunan bir gece kulübünde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Bu trajik olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

SALDIRGAN TEKNEYLE YAKLAŞTI

Yetkililer, saldırganın özel bir tekne ile gece kulübüne yaklaşarak ateş açtığını belirtiyor. Olayın ardından saldırı ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı da ifade edildi. Bu saldırı, bölge halkında büyük bir endişeye sebep oldu.