Norveç Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı

Norveç’te yarın gerçekleştirilecek çirkin eylemle ilgili ülkenin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı.

Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımı kınandı. Ayrıca bu tavrın kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesinin beklendiğinin vurgulandığı öğrenildi.