Norveç, Çin Marin İşbirliği Geliştiriyor

ÇİN’DEN YEŞİL TEKNOLOJİLER NORVEÇ’TE SERGİLENDİ

Norveç Ticaret, Sanayi ve Balıkçılık Bakanlığı Sekreteri Even Tronstad Sagebakken, 2025 Nor-Shipping Fuarı’nda sergilenen Çinli şirketlerin yeşil teknolojilerini ve yenilikçi çözümlerini takdir etti. Sagebakken, bu gelişmelerin Norveç ile Çin arasındaki denizcilik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

NORVEÇ-ÇİN İŞBİRLİĞİNE VURGU

Sagebakken, iki ülke arasındaki denizcilik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli adımların atılması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, denizcilik sektöründe sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojilerin öneminin arttığı bir dönemde, işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların önemini ortaya koyuyor.