Norveç Dışişleri Bakanı Önemli Açıklamalar Yaptı

NORVEÇ’İN AB İLE STRATEJİK ANLAŞMALARI

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile güvenlik ve savunma konularında stratejik anlaşmalar imzaladığını belirtiyor. Eide, “Bu sebeple zaten şu anda bu yeni Avrupa inisiyatiflerine katılabiliyoruz. Avrupa’nın 2030 yılına kadar savunmayla ilgili hazırlık inisiyatiflerine katılıyoruz. Benzer bir gelişmenin Türkiye ile yapılması da son derece önemli diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Eide, görüşmenin “son derece yararlı, yapıcı ve verimli” olduğunu dile getiriyor. İkili ilişkilerin güçlü olduğunu ve gelişmeye devam ettiğini vurguluyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ ANLAŞMASI

Eide, Rusya-Ukrayna savaşının kritik bir aşamada olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ile Norveç’in kalıcı bir barış anlaşmasının sağlanması yönünde hemfikir olduğunu belirtiyor. İki ülkenin, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği üzerinde mutabık olduğunu aktarıyor. Eide, “Bu korkunç bir savaş. Rusya’nın saldırılarıyla gerçekleşti. Dolayısıyla burada tabii ki Ukrayna’nın da gelecekte kendi tercihlerini yapması ve bu konuda özgür olması gerekiyor.” diyerek savaşın yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor. Müzakere sürecine ilişkin olarak ise ABD’nin katılımının azalması durumunda, “bu bizim geri kalanımızın daha fazla adım atması gerektiğini ortaya koyuyor” diyor.

SURİYE’DE YENİ HÜKÜMET VE MİLLİ BÜTÜNLÜK

Eide, Suriye’de kurulan yeni hükümetin “ümit verici bir gelişme” olduğunu ifade ediyor. Ocak ayı başında Şam’ı ziyaret ettiğini belirten Eide, bu ziyarette “Suriye’nin bir araya gelmesi, bu ülkenin aslında bölünmeden bir bütün olarak ortaya çıkması” gerektiğini vurguladıklarını aktarıyor. Suriye’de milli birlik ve bütünlüğün sağlanması konusunun önemine dikkat çeken Eide, “Herkesin bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini” belirtiyor.

FİLİSTİN VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Filistin devletinin tanınmasının, “özellikle Filistin’deki halkı iki devletli bir çözümün mümkün olacağına inandırma” açısından önemli olduğunu belirten Eide, “Gerçek çözüme, iki devletli çözüme doğru ilerlemeliyiz. Bu anlamda Türkiye ile çok yakın çalışıyor olmaktan son derece memnunum.” diyor. Eide ayrıca, Sudan ve Afrika Boynuzu ile ilgili süreçlerde de yer aldıklarını belirtiyor ve “Dünyayı daha iyi bir yer haline getirebiliriz” şeklinde bir mesaj veriyor.

NATO ÜLKELERİ VE SİLAHLANMA GİRİŞİMLERİ

Bakan Eide, Norveç ve Türkiye’nin birer NATO ülkesi olduğunu belirterek güçlü ordulara sahip olduklarını vurguluyor. Norveç’in AB üyesi olmasa da, AB ile yakın ilişkiler kurduğunu dile getiriyor. Eide, “Bu çerçevede Paris ve Londra arasında gerçekleşen bazı toplantılar var. Türkiye, Birleşik Krallık ve Norveç bunlara davet edildi.” ifadelerini kullanıyor. Ülkesinin güvenlik ve savunma alanında imzalanan stratejik anlaşmaları aktaran Eide, “AB’nin bu konuya daha fazla ilgi göstermesi bizim için önemli. Ancak yapılacak çok iş var.” diyerek Avrupa’daki gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.