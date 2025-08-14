Norveç Fonu, Kriptoya İlgi Gösterdi

NORVEÇ DEVLET EMEKLİLİK FONU’NUN KRİPTOLAR ÜZERİNDEKİ STRATEJİK HAMLELERİ

K33 Research verilerine göre Norveç Devlet Emeklilik Fonu, geçtiğimiz yıl kripto para alanında yaptığı stratejik hamlelerle dikkat çekti. Fonun portföyünde yer alan Strategy, Metaplanet ve Coinbase gibi şirketler aracılığıyla dolaylı Bitcoin maruziyeti kazanma stratejisi, geleneksel finans ile kripto para dünyası arasında güçlü bir entegrasyonun işareti olarak değerlendiriliyor. Norveç’in bu adımı, dünya genelindeki devlet varlık fonlarının kripto para birimlerine yönelik artan ilgisinin önemli bir sembolü haline geliyor.

DEVLET VARLIK FONLARININ DOLAYLI YATIRIM PREFERANSLARI

Uzmanlar, devlet varlık fonlarının yasal kısıtlamalar nedeniyle doğrudan kripto para yatırımı yapamadığını, bu nedenle dolaylı yöntemleri tercih ettiğini ifade ediyor. Wisconsin Eyaleti Devlet Yatırım Kurulu da benzer bir taktik izleyerek Bitcoin ETF’lerine 164 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmişti. Kurum, bu pozisyonunu daha sonra 321 milyon dolara çıkarırken, mayıs ayında yapılan işlemle bu pozisyonun bir kısmını satarak Strategy’de 50 milyon dolarlık bir pozisyon da korumuştu.

KRİPTOYA YÖNELİMİN ARTTIĞI DÜNYA ÇAPINDAKİ GELİŞMELER

Kazakistan’ın devlet varlık fonu da temmuz ayında, varlıklarının bir kısmını kripto para birimlerine dönüştürmeyi planladığını duyurdu. Aynı zamanda, ülke altın ve döviz rezervlerini kripto para birimlerine yönlendirmeyi değerlendiriyor. Bu gelişmeler, kripto para birimlerinin geleneksel finansal sistemle entegrasyonunun hızlandığına ve kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara olan güveninin artış gösterdiğine işaret ediyor.