Norveç Hükümeti Kripto Madenciliğine Yasak Getirebilir

ENERJİ KRİZİ VE NORVEÇ’İN HAZIRLIKLARI

Avrupa’nın enerji krizi derinleşiyor ve bu durum Norveç hükümetini kritik tedbirler almaya yönlendiriyor. Hükümetin yaptığı açıklamada, Bitcoin ve kripto madenciliği veri merkezlerinin yüksek enerji tüketimleri nedeniyle geçici bir yasak ile karşılaşabileceği ifade ediliyor. Bu karar, ülkenin enerji kaynaklarını kritik alanlara yönlendirme stratejisinin önemli bir bölümü olarak değerlendiriliyor. Artan enerji maliyetleri karşısında Norveç, radikal bir adım atma aşamasına geliyor.

ELEKTRİK MALİYETLERİNDEKİ ARTISININ NEDENLERİ

Rusya’nın Ukrayna’ya dair savaşı ve bölgedeki petrol ile gaz arzını etkileyen yaptırımlar, Norveçli vatandaşların elektrik maliyetlerinde kayda değer bir artış yaşamasına sebep oluyor. Hükümet yetkilileri, İmar ve Yapı Kanunu çerçevesinde böyle bir yasak uygulama yetkisine sahip olduklarını belirtiyor. Bu yasal çerçeve, enerji tahsisi konusunda hükümetlere geniş yetkiler sunuyor. Ayrıca, Norveç’teki bölge sakinlerinin daha önce kripto madenciliği operasyonlarının oluşturduğu gürültü endişeleriyle kapatılması için dilekçe verdikleri de biliniyor. Bu tür şikayetler de hükümetin kararını hızlandıran unsurlar arasında yer alıyor.

KRİPTO MADENCİLİĞİNİN GELECEĞİ VE DÜZENLEMELER

Hükümet temsilcileri, “Kripto madenciliğinin gelecekte Norveç’te ne kadar büyük bir sorun haline geleceği belirsizdir.” ifadesini kullanıyor. Ayrıca yeni veri merkezi düzenlemeleri ile birlikte kayıt gerekliliğinin kripto para madenciliği yapan veri merkezleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını açıkladılar. Norveç, kripto para madenciliği yasağını düşünen ilk ülke olmayacak. Ocak ayında Rusya, elektrik kesintilerini sınırlamak ve enerji tüketimini azaltmak için 10 bölgede yasaklar uygulamaya başladı.

GLOBAL KRİPTO MADENCİLİK PAZARININ DURUMU

2021’den önce kripto madenciliğinin önemli kaynaklarından biri olan Çin, kapsamlı bir yasakla karşılaşmış ve birçok operasyonunu Teksas gibi ABD eyaletlerine yönlendirmişti. ABD hükümetindeki bazı milletvekilleri, enerji kullanımı konusundaki endişeler nedeniyle madencilik faaliyetlerine eleştiriler yöneltse de, bu uygulama çoğu yargı bölgesinde ve eyalette hala yasal olarak devam ediyor. Bu durum, ABD’yi küresel Bitcoin hashrate’ine en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden biri haline getiriyor.