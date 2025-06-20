Norveç’in Büyükelçiliğine El Bombası Atıldı

NORVEÇ’İN BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI

NORVEÇ’in Tel Aviv’deki büyükelçilik konutuna bir el bombası atıldığı bildiriliyor. Bombanın konutun bahçesine düşmesi sonucu hiç kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞME

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Norveç’in büyükelçiliğine yönelik saldırıyı duyurdu. “Kısa bir süre önce, bu akşam bahçesine bir el bombası atılan Norveç’in İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvag ile görüştüm.” diyen Bakan Saar, bu durumu “ciddi ve tehlikeli bir suç” olarak nitelendirip kınadı.

İSRAİL POLİSİ HAREKETE GEÇİYOR

Açıklamalarında, “İsrail polisinin bu suçu işleyen suçluları en kısa sürede bulup, kanunun tüm şiddetiyle cezalandırmak için kararlılıkla hareket edeceğine inanıyorum.” ifadelerine de yer verdi. Olayın ciddiyeti gündemde önemli bir konu halinde duruyor.