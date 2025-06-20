Norveç’in Büyükelçiliğine El Bombası Atıldı

NORVEÇ’İN BÜYÜKELÇİLİĞİNE YAPILAN SALDIRI

Norveç’in Tel Aviv’deki büyükelçilik konutuna el bombası atıldı. Bombanın konutun bahçesine düşmesi sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Olay hakkında açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya üzerinden durumu kamuoyuna duyurdu.

BAKAN SAAR’DAN YAZILI AÇIKLAMA

Bakan Saar, “Kısa bir süre önce, bu akşam bahçesine bir el bombası atılan Norveç’in İsrail Büyükelçisi Per Egil Selvag ile görüştüm. Bu ciddi ve tehlikeli suçu şiddetle kınıyorum.” şeklindeki ifadeleriyle olayın ciddiyetini vurguladı. Ayrıca, “İsrail polisinin bu suçu işleyen suçluları en kısa sürede bulup, kanunun tüm şiddetiyle cezalandırmak için kararlılıkla hareket edeceğine inanıyorum.” sözleriyle güvenlik güçlerinin gelecek süreçte atacağı adımlara olan inancını dile getirdi.