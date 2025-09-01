Haberler

Norveç’in İkinci Büyük Şehri Bergen’dir

Norveç, İskandinav ülkeleri arasında hem eşsiz doğal manzaraları hem de şehir yaşamı ile dikkat çeken bir konumdadır. Ülkenin başkenti Oslo, en kalabalık ve en gelişmiş şehir olma özelliğini taşırken, aynı zamanda ikinci büyük şehir de farklı bir öneme sahip.

BERGEN ŞEHRİ

Peki, Norveç’in başkenti Oslo’dan sonra gelen en büyük ikinci şehir hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Bergen, Norveç’in batı kıyısında bulunuyor ve ülkenin en önemli liman kentlerinden biri olarak biliniyor. Nüfusu yaklaşık 290 bin olan Bergen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bryggen Limanı ile de ünlü. Bu tarihi liman, bölgenin kültürel zenginliğini ve tarihsel önemini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adaletin Önemine Değinerek Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'daki açılış töreninde mahkemelerin hukuka uygunluk denetimi yapması gerektiğini, yerindelik denetiminin siyasete kayma riski taşıdığını vurguladı.
Haberler

Sosyal Medyada Tartışma Görüntüleri Paylaşıldı

Eskişehir'de jandarmaya hakaret eden AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Tartışma kamuoyunda geniş yankı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.