Norveç’in İkinci Büyük Şehri Bergen’dir

Norveç, İskandinav ülkeleri arasında hem eşsiz doğal manzaraları hem de şehir yaşamı ile dikkat çeken bir konumdadır. Ülkenin başkenti Oslo, en kalabalık ve en gelişmiş şehir olma özelliğini taşırken, aynı zamanda ikinci büyük şehir de farklı bir öneme sahip.

BERGEN ŞEHRİ

Peki, Norveç’in başkenti Oslo’dan sonra gelen en büyük ikinci şehir hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Bergen, Norveç’in batı kıyısında bulunuyor ve ülkenin en önemli liman kentlerinden biri olarak biliniyor. Nüfusu yaklaşık 290 bin olan Bergen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bryggen Limanı ile de ünlü. Bu tarihi liman, bölgenin kültürel zenginliğini ve tarihsel önemini gözler önüne seriyor.