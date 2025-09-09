Norveç, Moldova’yı 11-1 mağlup etti

DÜNYA KUPASI ELEMENTLERİNDE TARİHİ SKOR

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova, Ullevaal Stadı’nda bir araya geldi. Ev sahibi Norveç, bu karşılaşmayı 11-1’lik olağanüstü bir skorla kazandı. Norveç’e galibiyeti getiren gollerin ilki 6. dakikada Felix Horn Myhre’den gelirken, efsanevi gününü yaşayan Erling Haaland, 11, 36, 43, 52 ve 83. dakikalarında 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca maçın 45+1. dakikasında Martin Odegaard, 67, 76, 79 ve 90+1. dakikalarda Thelo Aasgaard’ın golleriyle Norveç’in skorunu artırdı. Moldova’nın ise tek golü, Ostigard’ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, bu karşılaşmada 5 gol atıp 2 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Bu sonuçla birlikte Norveç, puanını 15 yaparak grupta liderliğini sürdürüyor. Moldova ise kötü gidişatını devam ettirerek puansız bir şekilde son sırada yer aldı.