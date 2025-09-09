Haberler

Norveç, Moldova’yı 11-1 mağlup etti

DÜNYA KUPASI ELEMENTLERİNDE TARİHİ SKOR

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova, Ullevaal Stadı’nda bir araya geldi. Ev sahibi Norveç, bu karşılaşmayı 11-1’lik olağanüstü bir skorla kazandı. Norveç’e galibiyeti getiren gollerin ilki 6. dakikada Felix Horn Myhre’den gelirken, efsanevi gününü yaşayan Erling Haaland, 11, 36, 43, 52 ve 83. dakikalarında 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca maçın 45+1. dakikasında Martin Odegaard, 67, 76, 79 ve 90+1. dakikalarda Thelo Aasgaard’ın golleriyle Norveç’in skorunu artırdı. Moldova’nın ise tek golü, Ostigard’ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, bu karşılaşmada 5 gol atıp 2 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Bu sonuçla birlikte Norveç, puanını 15 yaparak grupta liderliğini sürdürüyor. Moldova ise kötü gidişatını devam ettirerek puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ece Seçkin, Takıntılı Hayranından Kurtulmak İstiyor

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, takıntılı hayranının tehditlerini gündeme getirerek yardım talep etti. Şizofreni hastası şahıs, eşini öldürmekle tehdit etti. Olay kameralara yansıdı.
Haberler

Erzincan’da Denetim Yapıldı, Hijyen Kontrolü

Erzincan'da zabıta ekipleri, 33 gıda işletmesinde hijyen ve işletme standartlarını denetledi. Denetimlerin sağlık açısından devam edeceği duyuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.