Norveç, Moldova’yı 11-1 yendi

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE TARİHİ GALİBİYET

Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ile Moldova, Ullevaal Stadı’nda bir araya geldi. Ev sahibi Norveç, karşılaşmadan 11-1’lik tarihi bir skorla galip ayrıldı. Norveç’in zaferini getiren goller; 6. dakikada Felix Horn Myhre, 11, 36, 43, 52 ve 83. dakikalarda Erling Haaland, 45+1’de Martin Odegaard, 67, 76, 79 ve 90+1’de Thelo Aasgaard tarafından atıldı. Moldova’nın ise tek golü Ostigard’ın kendi kalesine attığı golle geldi.

EFSANE PERFORMANS SERGİLEDİ

Karşılaşmanın en dikkat çeken ismi, Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland oldu. Haaland, maçı 5 gol ve 1 asistlik etkileyici bir performansla tamamlayarak takımı için büyük bir katkı sağladı. Bu sonuçla birlikte Norveç puanını 15 yaparak liderliğini sürdürdü. Moldova ise puansız bir şekilde grubun son sırasında kaldı.