Norveç Prensesi’nin Oğlunun Mahkemede Duygusal Anları

Norveç Prensesi’nin oğlu Marius Borg Hoiby, Oslo’da gerçekleşen tecavüz davasının ikinci gününde mahkemede konuştu. 29 yaşındaki sanık, ifadesi sırasında duygusal anlar yaşadı ve sık sık gözlüğünü çıkararak gözyaşlarını sildi. Çocukluğundan bu yana basın tarafından sürekli takip edilmenin kendisi üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu dile getirdi.

“PRENSESİN OĞLU OLARAK TANINMAK”

Hoiby, “Aşırı onaylanma ihtiyacı” nedeniyle partiler, alkol, uyuşturucu ve yoğun bir cinsel yaşam sürdürdüğünü belirterek, “Ben ‘prensesin oğlu’ olarak tanınıyorum, başka bir şeyle değil.” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALAR VE SAVUNMA

Hoiby, dört ayrı tecavüz iddiasıyla birlikte 38 suçla yargılanıyor. Tecavüz suçlamalarının hepsini reddeden sanık, sadece bazı hafif suçları kabul etti. Savcılığa göre Hoiby, Aralık 2018 ile Kasım 2024 tarihleri arasında dört kadına tecavüz etmekle suçlanan bir konumda. Suçlamalara göre, tüm olaylar rızaya dayalı cinsel ilişki sonrası, kadınların uyuduğu ya da bilincinin kaybolduğu zaman diliminde gerçekleşti. Davadaki suçlamalardan biri tam cinsel birleşmeyi, diğer üçü ise Norveç kanunları çerçevesinde tecavüz olarak tanımlanan cinsel saldırıları içeriyor.

Davanın ilk gününde ifade veren bir kadın, Aralık 2018’de Hoiby’nin ailesinin evindeki bir “after party” sırasında kendisinin uyuşturulduğunu iki el ile “yüzde 100” doğruladı. Kadın, yıllar sonra polisin kendisine izlettirdiği, rızaya dayalı cinsel ilişki sonrası çekildiği öne sürülen videolar karşısında “ihanet ve şok” yaşadığını ifade etti. Kapalı oturumda mahkemeye yapılan bir konuşmada, yaşananlara dair hafızasında “kara bir boşluk” olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını aktardı. Dört kadının kimliğinin açığa çıkmasını engelleyen bir yasakla, ayrıca Hoiby’nin mahkeme binası içinde ya da dışarıda fotoğraflanmasına izin verilmedi.

CİNSEL İSTİSMARIN VİDEO KAYDI ÖFKE GETİRDİ

Hoiby, ifadesinde kadının uyanık olduğunu savunarak, “Uyanık olmayan kadınlarla birlikte olmam.” dedi. Ancak savcının, videoda kadının uyanık olduğunu nasıl bildiği sorusuna sinirlendi ve olayların sırasını hatırlamadığını “milyon kez” yineledi. Sanık, ailesinin bodrum katında çekilen beş dakikalık bir videoyu kaydettiğini kabul etmesine rağmen, bunu hatırlamadığını ifade etti. Altı ayrı “rıza olmaksızın cinsel içerikli davranış” suçlamasının beşini reddeden Hoiby, ancak bu suçlamalarla ilgili bazı görüntülerin varlığını kabul etti.

GÖZALTI SÜRECİ VE GEÇMİŞTEKİ OLAYLAR

Hoiby, Ağustos 2024’te Oslo’nun Frogner bölgesindeki kız arkadaşıyla yaşanan bir şiddet olayı sonrasında gözaltına alınmıştı. Olayda, bir avizeyi yerinden çıkardığı, duvara bıçak fırlattığı, aynayı kırdığı ve hakaretler ettiği öne sürülmüştü. O dönem ruh sağlığı sorunları yaşadığını ve madde bağımlılığı olduğunu kabul eden Hoiby, uzun süren polis soruşturmasının ardından tecavüz, darp, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu ve trafik suçları gibi birçok suçla yargı sürecine dahil oldu. Suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

KRALİYET AİLESİ VE EPSTEIN BAĞLANTISI

Dava süreci, Hoiby’nin annesi Mette-Marit için de zor bir döneme denk geldi. Kraliyet sarayı, Veliaht Prenses’in özel bir seyahati “süresiz olarak” ertelediğini duyurdu. Mette-Marit’in, ABD’li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile geçen üç yıllık dönemde yüzlerce mesajlaşma gerçekleştirdiği bilgisi, kraliyet ailesi üzerinde baskıyı artırdı. Veliaht Prenses, bu yazışmalarla ilgili olarak “kötü bir muhakeme” sergilediğini ve bu temaslardan derin bir pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Mette-Marit, Norveç Veliaht Prensi Haakon ile evli.