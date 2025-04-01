Norveç’te Maçın Oyuncusuna Yumurta Ödülü

HAALAND’IN KULÜBÜNDEN FARKLI BİR ÖDÜL UYGULAMASI

Norveçli yıldız golcü Erling Haaland’ın kariyerine adım attığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt’e karşı 1-0 kaybettikleri karşılaşmada maçın oyuncusuna ilginç bir ödül sundu. Bu karşılaşmada kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve genel olarak sergilediği başarılı performans ile maçın oyuncusu seçildi ve kulüp tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.

YEREL GIDA ÜRÜNLERİ İLE DESTEKLEDİĞİMİZ KÜLTÜR

Yumurta ödülünün tercih edilmesi, kulübün yerel tarım ve hayvancılıkla olan ilişkisi ile doğrudan bağlantılı. Taraftarlar, bu bağlar sayesinde bir VIP bilet hizmeti olarak saha yanında Traktör kepçesi üzerinde de maçları izleyebiliyor. Bryne Futbol Kulübü, gelecek hafta düzenlenecek olan maçın oyuncusunu bu kez yerel süt ile ödüllendireceğini duyurdu.