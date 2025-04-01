Norveç’te Maçın Oyuncusuna Yumurta Ödülü

HAALAND’IN KULÜBÜ YUMURTA İLE ÖDÜLLENDİRYOR

Norveçli yıldız forvet Erling Haaland’ın futbol kariyerine adım attığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt’e karşı oynadığı maçta 1-0 mağlup olmasına rağmen, maçın oyuncusunu ilginç bir ödül ile onurlandırdı. Kaleci Jan de Boer, karşılaşmadaki başarılı performansı ve bir penaltı kurtarışı sayesinde bu unvanı kazandı ve kulüp, ona 4 koli yumurta hediye etti.

YEREL BAĞLAR ÖDÜLÜ ETKİLİYOR

Yumurta ödülünün seçimi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor. Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan ilişkileri doğrultusunda, saha kenarında traktör kepçesi üzerinde oturarak maçları izleme fırsatı bulabiliyor. Taraftarlar bu şekilde farklı bir deneyim yaşıyor.

GELECEK HAFTA YENİ BİR ÖDÜL

Bryne Futbol Kulübü, gelecek hafta maçın oyuncusunu ödüllendirmek için bu sefer yerel süt kullanmayı planlıyor. Bu yaklaşım, kulübün yerel üretimi destekleme ve taraftarlarına farklı deneyimler sunma amacını yansıtıyor.