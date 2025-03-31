Norveç’te Maçın Oyuncusuna Yumurta Ödülü

BRYNE’NİN YENİLĞİ

Norveçli golcü Erling Haaland’ın kariyerine adım attığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt karşısında 1-0’lık bir mağlubiyet yaşadı. Maçta kaleci Jan de Boer, sergilediği etkili performans ve yaptığı penaltı kurtarışı ile “maçın oyuncusu” seçildi.

De Boer, bu başarısından dolayı kulüp tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi. Kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan güçlü bağlantıları, bu tarz ödülleri vermelerinin sebebi oluyor. Ayrıca, taraftarlar için sunulan bir VIP bilet hizmeti ile maçları traktör kepçesi üzerinde izleme imkanı da sağlanıyor.

GELECEK HAFTANIN SÜRPRİZİ

Kulüp, önümüzdeki haftalarda “maçın oyuncusu” unvanını elde eden oyuncuya yerel süt ile bir ödül vermeyi planlıyor. Bu uygulamalar, Bryne’nin yerel değerleri destekleme ve toplulukla olan bağlarını güçlendirme amacı taşıyor.