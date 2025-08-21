Norveç’ten İsrail’e Anlamlı Destek Açıklaması

İLİŞKİLİ MAÇ İÇİN ANLAMLI BİR ADIM

Norveç Futbol Federasyonu, İsrail ile yapılacak karşılaşma öncesi cesur bir karar aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde İsrail ile oynanacak maçın bilet gelirlerinin Gazze’ye aktarılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, 11 Ekim’de Oslo’daki Ullevaal Stadı’nda gerçekleşecek olan Norveç-İsrail arasındaki Avrupa elemeleri I Grubu mücadelesinden elde edilecek bilet gelirinin insani yardım amaçlı olarak Gazze’ye gönderileceği belirtiliyor.

BİLET SATIŞI BAŞLIYOR

Ayrıca, karşılaşmanın bilet satışlarının 25 Ağustos’ta başlayacağı vurgulanıyor. Mücadele ise 11 Ekim’de gerçekleştirilecek. Bu adım, Norveç Futbol Federasyonu’nun sosyal sorumluluk bilinciyle attığı önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.