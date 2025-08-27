Norveç Varlık Fonu, Caterpillar’dan ayrılıyor

DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK FONU STRATEJİK YATIRIMLARINI GÖZDEN GEÇİRİYOR

Norveç Varlık Fonu, ABD merkezli inşaat ekipmanları üreticisi Caterpillar ile birlikte beş İsrailli banka grubuna yönelik yatırımlarını Gazze’deki hak ihlalleri nedeniyle geri çektiğini açıkladı. Alınan bu karar, savaş ve çatışma ortamlarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma risklerinin kabul edilemez bulunması üzerine alındı.

SÜREÇTE İLGİLİ BANKALAR BELİRLENDİ

Açıklamada, yatırımlarının geri çekildiği bankalar arasında Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings yer alıyor. Norveç Merkez Bankası’nın yönetimi altındaki bu fon, söz konusu altı grubun bireylerin haklarının ihlaline neden olabilecek durumlarda yer almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.