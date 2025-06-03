Norveç, Yabancı Araştırmacılar İçin Program Başlattı

NORVEÇ’TEN YENİ ARAŞTIRMA PROGRAMI

Norveç hükümeti, araştırma alanında kalite ve uluslararasılaşmayı geliştirmek amacıyla Avrupa dışından deneyimli araştırmacıları ülkeye çekmeyi hedefleyen yeni bir program başlattı. Araştırma ve Yükseköğretim Bakanı Sigrun Aasland, yaptığı açıklamada, “Akademik özgürlüğün tüm dünyada büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu dönemde Norveç proaktif olmalıdır” diye belirtti. Aasland, ABD gibi ülkelerdeki araştırmacıların durumlarından dolayı, “acilen yetenekli araştırmacıların Norveç’e yerleşerek ülkede çalışmalarını sağlayacak cazip programlar sunulması gerektiğini” ekledi.

300 MİLYON NOKTA KADAR BÜTÇE AYRILDI

2025-2028 yılları arasında kullanılmak üzere toplam 300 milyon Norveç kronu (29,8 milyon ABD doları) bütçe ayrılan bu program ile araştırmacıların hareketliliği artırılacak ve Norveç’teki araştırma kurumlarının uluslararası akademisyenlerle çalışma yetenekleri güçlendirilecek. Norveç Araştırma Konseyi Direktörü Mari Sundli Tveit da, “Bu çağrıyla hem araştırmacılar hem de araştırma kurumları açısından öngörülebilirliği artırmak istiyoruz” sözleriyle programın önemine vurgu yaptı.