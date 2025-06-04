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Noterler Arefe Günü Açık Değil

AREFE GÜNÜ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

2025 Kurban Bayramı öncesi arefe günüyle ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arefe günü aile hekimlerinin açık olup olmadığı ve doktorların çalışıp çalışmadığı gibi konular gündemde. Bunun yanı sıra, “Noterler arefe günü açık mı?” sorusu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

NOTERLERİN ÇALIŞMA DURUMU

2025 Kurban Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor. Arefe günleri ise yarım gün olarak değerlendirilir. Bu tarihlerde birçok kurum ve iş yeri kapalı oluyor. Noterler de bu kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor. Resmi tatillerde noterler hizmet vermiyor. 5 Haziran Perşembe arefe günü noterler, öğleye kadar hizmet verecek ve ardından tatile girecek. Kurban Bayramı boyunca noterler kapalı olacak. 10 Haziran Salı günü itibarıyla noterler, normal çalışma düzenlerine geri dönecek. Noterler hafta içi, 09:00 – 17:00 saatleri arasında çalışıyor.

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