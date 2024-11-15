Noterlerde Yeni Uygulamalar Başlatıldı**

NOTERLİK KANUNU VE DÜZENLEMELER

Noterlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanarak yasalaştı. Bu yasa, avukatlık stajından noterlik yasasına ve boşanma davalarına kadar birçok yeni düzenlemeyi kapsıyor. Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre, 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Noterlikte gerçekleştirilen işlemler ve düzenlenen belgeler nedeniyle ödenmesi zorunlu olan vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ve diğer işlem giderleri, nakit veya banka kartı, kredi kartı gibi yöntemlerle tahsil edilecek.

AVUKATLIK STAJINA YENİ YETKİLER

Artık adli ve idari yargıda hakim ve savcı adayları ile yardımcıları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, görev yerlerini koruyarak mahkemelerde staj yapabilecek. Bu süre zarfında ilgilinin talebi üzerine yıllık izinlerini alma imkanı bulunuyor. Avukat yanında yapılacak staj sürecinde ise işlerin aksatılmaması adına çalışma saatleri ve izin süreleri düzenlenebilecek. Ancak, staj sürecinde kamu görevi aksama riskinin bulunduğu durumlarda, ilgiliye ücretsiz izin verilebilecek. Kamu kurumlarında çalışan personelin memur kadrolarına geçiş hakkını kazandıktan sonra bu düzenlemelerden faydalanması mümkün olacak. Staj sürecindeki izin ve çalışma sürelerine dair esaslar ise Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiş yönetmelikle düzenlenecek. Ayrıca, yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce avukatlık stajına başlamış olanlar konusundaki önceki hükümler geçerli olacak.

NOTERLİK ÜCRETLERİ VE İŞLEMLER

Noterlik Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle noterlerin tatil günlerinde çalışma şartları belirleniyor. Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışması, Türkiye Noterler Birliği’nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan yönetmelikle belirlenecek. Noterlik Ücret Tarifesi ise yıllık olarak mart ayı yerine ocak ayı başında güncellenecek. Diğer yandan, noterliklerde gerçekleştirilen işlemler sebebiyle ödenmesi gereken giderlerin tahsili de nakit ya da kartlarla yapılacak. Noterlerin vergi ve harç beyanname verme süreçleri sadeleştirilecek. Ayrıca, araç sicil sorgulama işlemleri için Türkiye Noterler Birliği tarafından 2 lira işlem katılım payı alınacak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden katılım payı alınmayacak.

BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikle ad değiştirme işlemleri, nüfus siciline kaydedilecek ve Basın İlan Kurumu’nun ilan portalında süreç duyurulacak. Bu sayede, boşanma davası reddinin ardından çiftlerin ortak hayatı kuramaması durumunda yeniden dava açabilmeleri için gerekli süre 3 yıldan 1 yıla düşüyor. Eğer boşanma davasının reddinden sonra bir yıl içinde ortak hayat kurulamıyorsa, taraflardan birinin talebi halinde boşanmaya karar verilecek. Ayrıca Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri’nin kuruluş ve yetkileriyle ilgili düzenlemelerde de değişiklikler yapılacak.

KAMU HİZMETLERİ VE EĞİTİM HAKLARI

Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki değişiklikle devlet üniversiteleri, Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurma yetkisine sahip oluyor. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle birlikte, hükümlülerin örgün ve yaygın eğitim hakları genişletilecek. Bütün ceza infaz kurumlarında, açık ceza evlerinde bulunanlar ve çocuk eğitim merkezlerindekiler tüm öğretim türlerinden eğitim alabilecek. Ayrıca, kayıtlı olduğu eğitim kurumlarının koşullarını taşıyan hükümlüler, sınavlarına güvenlik tedbirleri alınarak kurum içinde iştirak edebilecekler.

DÜZENLEMELERDEN ÇIKARILAN MADDENLER

AK Parti, tasarıya ek olarak iki maddeyi düzenlemeden çıkardı. Bu maddelerden biri casuslukta yeni suç tanımlanmasını içerirken, diğeri esnaf ve sanatkarların meslek kuruluşlarında olağanüstü genel kurul toplantısının çağrılmasıyla ilgiliydi.