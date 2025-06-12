Noterlik Hizmetleri Güçleniyor Ve Gelişiyor

ADLİ HİZMETLERDE YENİ DÜZENLEMELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği 54’üncü Olağan Kongre’sindeki konuşmasında “10’uncu yargı paketiyle Noterlik Kanunu’nda yer alan disiplin hükümlerini yeniden düzenleyerek, disiplin yaptırımlarını, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık ve net bir şekilde tanımladık” dedi. Bakan Tunç, noterlerin hukukun temeli olduğunu ve tarafsızlığını koruduklarını dile getirdi.

NOTER SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIRIM

Bakan Tunç, Türkiye Noterler Birliği ile son 23 yılda önemli adımlar atıldığını belirterek, “Bu kapsamda geçtiğimiz yıl kurduğumuz 40 noterlikle birlikte, son 23 yılda 1154 noterlik kurarak, 2002 yılında 1231 olan noterlik sayımızı yüzde 94 artışla 2 bin 385’e çıkardık.” dedi. Böylece vatandaşların noterlik hizmetlerine daha hızlı ve yerinde erişim sağlandığını vurguladı.

NÖBETÇİ NOTERLİK UYGULAMALARI

Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması ile “Bugüne kadar nöbetçi noterliğin toplam işlem hacmi 3 milyon 624 bin 480’dir. Bu sayısal veriler, nöbetçi noterlik uygulamasının vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacını giderdiğini ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, yürürlükteki entegrasyon sayesinde yurt dışındaki noterlik işlemlerinin Türkiye’deki noterlerden yapılabilmesine olanak sağlandığını belirtti.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ YENİLİKLERİ

Tunç, 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulan noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenebilmesi sistemini anlatırken, “Güvenli Ödeme Sistemi ile bugüne kadar 3 milyon 729 bin 554 işlem gerçekleştirilmiştir.” dedi. Gelecek yıl içerisinde tüm ikinci el araç alım satımlarında bu sistemin zorunlu hale geleceğini vurgulayarak, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik parmak izi ile kimlik doğrulama sistemini de tanıttı.

NOVER YARDIMCILIĞI VE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, 10’uncu yargı paketinde noterlik kurumuna dair yeni maddelerin yer aldığını belirtti. “Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesini sisteme kazandıracağız.” diyerek, noterliklerin işlevselliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, noterliklerde elektronik belge düzenlenmesi gibi teknolojik yeniliklerin de hayata geçirileceğini açıkladı.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, yeşil pasaport taleplerini dile getiren hukukçularla sohbet ederek, yeşil pasaport sahibi olmalarına destek vereceğini belirtti.