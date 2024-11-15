Noterlik Kanunu Teklifi Hakkında Bilgi Verdi

DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, kanun teklifiyle gerçekleştirilen düzenlemelerle ilgili bilgiler sundu. Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ‘Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diledi.

ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİ VURGULADI

Kanun teklifinde hukuki işlem güvenliğini sağlama ve hukuki uyuşmazlıkların önlenmesinde önemli bir rol oynayan noterlerin etkinliğini artıran düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Bakan Tunç, ayrıca “kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, çocukların üstün yararını gözeten, savunma hakkını güçlendiren” önemli değişikliklerin yer aldığını belirtti.