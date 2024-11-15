“Noterlikte Yeni Dönem: Düzenlemeler Onaylandı”

YENİ NOTERLİK KANUNU KABUL EDİLDİ

Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanarak yasalaştı. Bu yeni yasa, avukatlık stajı, noterlik işlemleri ve boşanma davaları gibi birçok alanda düzenlemeler içeriyor. Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından, çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilmiş durumda. Noterliklerde gerçekleştirilen işlemler ve düzenlenen belgeler için ödenecek olan vergi, harç, noterlik ücretleri gibi masraflar, artık nakit ya da banka ve kredi kartları ile tahsil edilecek. Yeni yasayla birlikte gerçekleşecek değişiklikler şöyle sıralanıyor.

AVUKATLIK STAJINDA YENİ İMKANLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar, Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile yardımcıları hariç, mahkemelerde staj yapabilir. Bu süreçte, ilgililerin talebi doğrultusunda yıllık izin kullanmaları da mümkün olacak. Avukat yanında staj yaparken kamu görevini aksatmamak koşuluyla, izin süreleri düzenlenebilecek. Kamu görevinin niteliği nedeniyle, staj sürecinde aksama yaşanması halinde ilgiliye aylıksız veya ücretsiz izin verilebilecek. Sözleşmeli personel, memur kadrolarına geçiş yaptıktan sonra bu düzenlemeden yararlanabilecek. Mevzuatta belirtilen izin dönemleri ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

NOTERLİKLERDE YENİ DÜZENLEMELER

Noterlik Kanunu’na eklenen maddelerle, noterlerin çalışma saatleri ve tatil günlerindeki faaliyetleri düzenlenecek. Türkiye Noterler Birliği’nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenmiş olacak. Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayında değil, ocak ayı başında belirlenecek. Ayrıca, noterlik işlemleri için gereken vergi, harç ve bedeller, artık yalnızca nakit veya kartlar aracılığıyla tahsil edilebilecek. Noterlerin beyanname verme süreçleri de sadeleştirilecek ve her ayın ilk beş iş gününde düzenlenecek. Araç sicil bilgileri ile ilgili olarak, Türkiye Noterler Birliği’nin belirlediği bir işlem katılım payı alınacak. Elektronik imza ile hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli sistemlere kaydedilecek.

BOŞANMA DAVALARINDA SÜRELERDEKİ DEĞİŞİKLİK

Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikle, boşanma davası reddedildiğinde çiftlerin yeniden dava açabilmeleri için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirildi. Reddedilen davanın kesinleşmesinden sonra geçen 1 yıl içinde ortak hayatı kurmayan çiftler için, evlilik birliği temelden sarsılmış olacak. Böylelikle, boşanma talebi bir eş tarafından ortaya konulursa, mahkeme bunu değerlendirecek. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri’nin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında yapılacak değişiklikle, Cumhuriyet savcılarının pozisyonları da yeniden düzenlenecek.

EĞİTİM HAKLARINDA GENİŞLEME

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek. Hükümlülerin eğitim hakları da genişletilecek. Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlüler, tüm öğrenim türlerinden yararlanabilecekler. Kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlüler ise, kurum içindeki programme katılabilecek. Eğitimle ilgili sınavlar, ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilecek ve hükümler, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’nun görüşü alınarak belirlenecek.

DÜZENLEMEDEN İKİ MADDE ÇIKARILDI

AK Parti tarafından önerilen ve kabul edilen önergelerle, düzenlemeden casuslukla ilgili madde ile esnaf kuruluşlarındaki genel kurul çağrısına dair hüküm çıkarıldı.