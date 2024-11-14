Nothing Phone (2a) İçin NothingOS 3.0 Beta Yayınlandı

YENİ GÜNCELLEME GELDİ

Nothing, Nothing Phone (2a) için ikinci NothingOS 3.0 açık beta güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme, çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmelerle birlikte, paylaşılan widget’lar, geliştirilmiş hızlı ayarlar ve optimize edilmiş kamera performansı içeriyor.

PAYLAŞILAN WIDGET’LARDA YENİ DÖNEM

Bu güncellemenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kullanıcıların widget’ları arkadaşları ve aileleri ile paylaşmalarına imkan tanıyan paylaşılan widget’lar. Şu an için yalnızca fotoğraf widget’larının paylaşımı mümkünken, Nothing gelecekte bu işlevi daha fazla widget ile genişletmeyi planlıyor.

HIZLI AYARLARDA YENİLİKLER

Güncellemeyle birlikte Hızlı Ayarlar’daki animasyonlar kaydırma animasyonları, Bluetooth geçişleri ve kutucuk boyutlandırma gibi birçok alanda iyileştiriliyor. Özellikle Hızlı Ayarlar Widget’ı içindeki hale kutucukla etkileşimde kullanıcı deneyimi artırılıyor.

KAMERA PERFORMANSINDA İYİLEŞMELER

Kamera modları arasında geçiş yapıldığında sağlanan kararlılık arttı. Buna ek olarak, HDR algoritması daha iyi bir fotoğraf kalitesi sunmak üzere geliştirildi. Portre Modu optimize edildi ve Ultra HDR Modu kullanıldığında daha iyi parlaklık sağlandı.

GÖRSELLER VE PERFORMANSTA GELİŞMELER

Sık kullanılan uygulamaların yapay zeka destekli seçimi ve önceliklendirilmesi ile kullanıcı deneyimi artırıldı. Özellikle PUBG oyunu, artık 90 fps gibi yüksek bir yenileme hızını destekleyerek daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. İlk kez Pop-up görünümünü kullananlar için bir başlangıç kılavuzu da eklendi.

GÜNCELLEMENİN YÜKLENMESİ

NothingOS 3.0 Açık Beta 2 güncellemesini yüklemek için Phone (2a) modelinizin NothingOS 3.0’ı desteklemesi gerekiyor. Eğer desteklemiyorsa, güncellemeyi manuel olarak indirip yükleme şansını bulabiliyorsunuz. Yükledikten sonra en son güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemeleri yolunu izlemek yeterli.