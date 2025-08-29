Nottingham Forest, José Mourinho’yu düşünüyor

NOTTINGHAM FOREST, MOURINHO’YU DEĞERLENDİRİYOR

Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın ilgisini çekiyor. Premier Lig temsilcisi, mevcut teknik direktör Nuno Espirito Santo’yu görevden almayı planlıyor ve bu durumda Mourinho’yu yeni hoca olarak düşünmeyi öngörüyor.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARASINDA

The Sun’da yer alan bilgiler doğrultusunda, Nottingham Forest’ın Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdığı anda, Jose Mourinho’nun yeni teknik direktör olarak listede yer alacağı ifade ediliyor. Ayrıca, takım için bir başka alternatif olarak geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Ange Postecoglou’nun da adı geçiyor.