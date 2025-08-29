Haberler

Nottingham Forest, José Mourinho’yu düşünüyor

NOTTINGHAM FOREST, MOURINHO’YU DEĞERLENDİRİYOR

Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın ilgisini çekiyor. Premier Lig temsilcisi, mevcut teknik direktör Nuno Espirito Santo’yu görevden almayı planlıyor ve bu durumda Mourinho’yu yeni hoca olarak düşünmeyi öngörüyor.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARASINDA

The Sun’da yer alan bilgiler doğrultusunda, Nottingham Forest’ın Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdığı anda, Jose Mourinho’nun yeni teknik direktör olarak listede yer alacağı ifade ediliyor. Ayrıca, takım için bir başka alternatif olarak geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Ange Postecoglou’nun da adı geçiyor.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

