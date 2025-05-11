Nottingham Forest Leicester City Hangi Kanalda?

NOTTINGHAM FOREST İLE LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Nottingham Forest ile Leicester City’nin karşılaşacağı Premier Lig maçı için detaylar merak ediliyor. Bu önemli mücadele öncesinde, “Nottingham Forest Leicester City maçı hangi kanalda?” sorusu sık soruluyor. Maç, Bein Sports Max 2 kanallarından canlı olarak izlenebiliyor.

MAÇ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest ile Leicester City, 11 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maç, saat 16:15’te başlayacak ve Nottingham’da bulunan City Ground Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maç henüz başlamadığı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.