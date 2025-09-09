Haberler

Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo’yu gönderdi

NOTTINGHAM FOREST’TAN NUNO ESPIRITO SANTO’YA VEDA

Premier League takımı Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı. İngiliz basını, Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho’nun kulübün gündemindeki isimlerden biri olduğunu belirtiyor. Nottingham Forest, yeni teknik direktör arayışında iki aday belirlemiş durumda.

POSTECOGLOU FAVO İNSANLARINDAN BİRİ

Bu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu ifade ediliyor. Postecoglou’nun görev için en güçlü aday olduğu aktarılıyor. Bunun yanı sıra, Nottingham Forest’ın diğer bir adayı olarak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho’nun da isminin geçmesi dikkat çekiyor.

DİĞER ADAYLARDA GÜNDEME GELİYOR

Alman basını, Fenerbahçe ile anılan Domenico Todesco’nun da Nottingham Forest’ın teknik direktör adayları arasında yer aldığına dair bilgiler paylaşıyor.

