Novak, Fenerbahçe’den ayrılıyor

Fenerbahçe Kulübü, Çekyalı oyuncu Filip Novak ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çekyalı oyuncu Filip Novak ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulubün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bilgilendirme

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.

Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

32 yaşındaki Novak, Trabzonspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2020 yılında Fenerbahçe’ye transfer olup 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.