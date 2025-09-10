Novi Pazar’da Tiyatro Oyunu Sahnelendi

GİZLENEN ACILARA DİKKAT ÇEKİYOR

Sırbistan’ın Boşnakların yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki en büyük şehir olan Novi Pazar’da, İsrail’in Gazze’deki soykırımına dikkat çekmek amacıyla “Çocuk olmak kolay değil” adlı bir tiyatro oyunu sahnelendi. Kraljevo Tiyatrosu tarafından yapımcılığı üstlenilen bu oyun, Novi Pazar Bölge Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Oyunun elde ettiği gelir, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve “En-Nisa” Derneği aracılığıyla Gazze’deki çocukların yemek ihtiyacını karşılamak için gönderilecek.

HAYAT KURTARMA HEDEFİYLE YARDIM KAMPANYALARI

“En-Nisa” Derneği Başkanı Azra Semsovic, tiyatro oyununun, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak için sahnelendiğini belirtti. Semsovic, Gazze’deki halka yönelik yardım kampanyaları ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “Artık bir tiyatro oyunu da sahnelendi. Biliyoruz ki bizim yaptıklarımız denizde bir damla, ancak bu damla belki bir çocuğun hayatını kurtarabilir” şeklinde konuştu. Semsovic, tiyatro oyununun her çocuğun “mutlu bir çocukluğa” sahip olması gerektiği mesajını taşıdığını vurguladı.