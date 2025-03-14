Novi Sad’da Öğrenci Protestoları Sürüyor

Sırbistan’daki Novi Sad tren istasyonunda geçtiğimiz kasımda yaşanan ve 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın ardından başlayan protestolar hala sona ermedi. Aylarca süren eylemlere katılan üniversite öğrencileri yeniden sokaklara çıktı. Öğrenciler, yürüyüşleri sırasında hükümeti eleştiren çeşitli sloganlar attı. Birçok şehirde düzenlenen gösterilerde, üniversite öğrencileriyle güvenlik güçleri zaman zaman yüz yüze geldi.

ÖLÜMLÜ KAZA VE PROTESTO HAREKETİ

Novi Sad’daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024’te meydana gelen beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazanın ardından, ülke genelinde “Dur Sırbistan” sloganıyla sokaklara dökülen öğrenciler, durumu protesto etmeye başlamıştı. Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başkent Belgrad başta olmak üzere birçok şehirde kitlesel hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

TALİPLER VE CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMASI

Öğrenciler, tren istasyonundaki kaza ile ilgili sorumluların cezalandırılmasını, ihmal iddialarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını ve daha önce gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini ifade etti. Ayrıca, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de gösterilerin ardından istifa ettiğini duyurdu.

DEVAM EDEN PROTESTOLAR

Öğrenciler, taleplerinin “tam anlamıyla” yerine getirilmediğini savunarak ülkede gösteri eylemlerine devam etmekte kararlı.