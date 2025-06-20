Novo Nordisk, Obezite Kampanyası’yla Ödül Aldı

DÜNYA ÇAPINDA KAMPANYA FAALİYETLERİ

Danimarka merkezli sağlık firması Novo Nordisk, Brandverse Awards 2025’te “90-100 Obezite Farkındalık Kampanyası” ile Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanındaki Sağlık kategorisinde bronz ödül kazandı. Şirketten yapılan açıklamada, Novo Nordisk’in, dünya genelinde 100, Türkiye’de ise 30 yılı aşkın süredir obezite, diyabet ve nadir hastalıklar gibi ciddi kronik hastalıkların tedavisinde aktif olduğu bildiriliyor.

KAMPANYANIN HEDEFİ VE MESAJI

Bu çerçevede, “90-100 Obezite Farkındalık Kampanyası” ile Brandverse Awards 2025’teki bronz ödülü elde etti. “Obezitede Değişimin Öncülüğü” mottosunu benimseyen Novo Nordisk, Türkiye’de obezite farkındalığını artırmak için başlattığı projeyle, sağlık açısından kritik bir gösterge olan kadınlar için 90, erkekler için 100 santimetre aşan bel çevresi ölçümüne dikkat çekiyor.

PROJENİN GÖRSEL UNSURLARI

“Mezurayı Beline Sar, Çözümü Hekime Sor” sloganıyla yürütülen kampanyanın merkezi, oyuncu Müge Boz’un rol aldığı bir film. Bu film, obezite konusunda farkındalığı artırmak ve insanların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla hazırlandı.