Novo Nordisk Türkiye’de İletişim Güçlendiriyor

İLETİŞİM YAPILANMASI GÜÇLENİYOR

Novo Nordisk, Türkiye’deki iletişim ve kurumsal ilişkiler yapılanmasını güçlendirmek amacıyla yeni bir döneme başlamış durumda. Füsun Feridun, 1 Ağustos 2025 itibarıyla, şirketin Türkiye’deki iletişim stratejilerine liderlik etmeye başladı. Sağlık alanında dünya genelinde 102, Türkiye’de ise 30 yıllık bir geçmişe sahip olan firma, bu adımla iletişim alanında daha etkili olmayı hedefliyor.

FÜSUN FERİDUN’UN DENEYİMİ

Füsun Feridun’un 20 yılı aşkın birikimine sahip olduğu bu alanda sağlık, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinde önemli görevlerde bulunmuş. Apple, IBM, AstraZeneca, Siemens, Avea ve Turkcell gibi hem yerel hem de global markaların dönüşüm süreçlerinde aktif katkıda bulunmuş. Feridun, kriz yönetimi, marka itibarı, lider iletişim, medya ve sürdürülebilirlik iletişimi konularında sorumluluk üstleniyor. Şirketin küresel hedefleriyle Türkiye’deki kurumsal önceliklerinin uyum içinde ilerlemesine katkıda bulunacak.

TOPLUM SAĞLIĞI VİZYONUNA KATKI

Son on yıl boyunca Apple Türkiye İletişim Liderliği görevinde bulunan Füsun Feridun, bu tecrübesiyle Novo Nordisk’in toplum sağlığı vizyonuna stratejik katkı sunmayı hedefliyor. Feridun yeni görevinde Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar’a bağlı olarak çalışacak. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Feridun, 2012 yılında MediaCat tarafından ‘Fark oluşturan İletişim Lideri’ ödülüne layık görüldü. Kariyeri boyunca yönettiği toplumsal fayda odaklı projelerle sektöründe saygın bir isim olarak biliniyor.

KURUMSAL İLETİŞİM YAPILANMASI

Bu atama ile Novo Nordisk, kurumsal iletişim fonksiyonunu bağımsız bir departman olarak yeniden yapılandırıyor. Amacı, toplum ve sağlık odaklı vizyonunu her platformda daha güçlü bir şekilde anlatmak.