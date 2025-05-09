NRF, Tarife Düşüşü Bekliyor

ABD TARİFELERİ NEDENİYLE İTHALATTA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), artan tarife oranları sebebiyle ülkedeki büyük limanlarda ithalat kargolarında bu ay, son bir buçuk yıl içinde ilk kez geçen yıl ile karşılaştırıldığında bir düşüş öngörüldüğünü duyurdu. NRF tarafından yapılan açıklamada, Hackett Associates işbirliğiyle hazırlanan küresel liman takibini içeren Global Port Tracker raporunun bulguları paylaşıldı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın tedarik zincirine yönelik uyguladığı tarifelerin etkilerinin giderek belirginleştiği ve bu nedenle ülkenin büyük konteyner limanlarındaki ithalat kargolarında bu ay, bir buçuk yıl aradan sonra ilk defa yıllık bazda bir azalma yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

MART AYI VERİLERİ İYİ GÖRÜNTÜLER SUNUYOR

Global Port Tracker raporunun kapsamındaki ABD limanlarında, mart ayında 2,15 milyon konteynerin elleçlendiği belirtildi. Bu sayının şubat ayına göre yüzde 5,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,3 oranında bir artış gösterdiği ifade edildi. Nisan ayına dair verilerin henüz açıklanmadığı, ancak bu ay için 2,2 milyon konteyner hacminin tahmin edildiği, bunun da geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 9,1’lik bir artışa işaret ettiği bildirildi. Bununla birlikte, mayıs ayı için ise 1,81 milyon konteynerlik bir beklenti bulunuyor ve bu da yıllık bazda yüzde 12,9’luk bir düşüşü temsil ediyor. Böylece son 19 ay süresince devam eden yıllık artışın sona ereceği vurgulandı.

HAZİRAN AYI BEKLENTİLERİ DÜŞÜK

Ayrıca, haziran ayı için öngörülen 1,71 milyon konteyner hacminin de Mart 2023’ten itibaren en düşük seviyeyi göstermesi ve geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 20,2 azalma göstermesi bekleniyor. NRF’nin açıklamasında, temmuz ayı için yüzde 23,4, ağustos ayı için yüzde 21,5 ve eylül ayı için yüzde 21,2’lik düşüşlerin öngörüldüğü kaydedildi.

TEDARİK ZİNCİRİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER ÜZERİNE GÖRÜŞLER

NRF Tedarik Zinciri ve Gümrük Politikası Başkan Yardımcısı Jonathan Gold, “Başkan Trump’ın tarifelerinin tedarik zinciri üzerindeki gerçek etkisini görmeye başlıyoruz,” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Gold, Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik ulusal güvenlik gereklilikleriyle uygulanan tarifelerin yanı sıra tüm ülkelere yönelik global ve karşılıklılık esasına dayalı tarifelere ve belirli sektörlerdeki birçok tarife uygulamasının işletmelere daha yüksek maliyetler ile daha düşük kargo hacimleri getirdiğini vurguladı. Bu durumun nihayetinde tüketicilere daha yüksek fiyatlar ve raflarda daha az ürün olarak yansıyacağını ifade etti.

Gold ayrıca, birçok perakendecinin siparişlerini durdurduğunu veya iptal ettiğini, özellikle küçük perakendecilerin gelecekte karşılaşacakları durumlarla ve nasıl sipariş verecekleri konusunda endişeli olduklarını aktardı. Hackett Associates Kurucusu Ben Hackett ise, ticaretin tamamen durma noktasına gelse de, ithalatın haziran ayından sonbahara kadar geçen yıla nazaran en az yüzde 20 oranında düşmesinin beklendiğini ve yıllık hacmin de yüzde 10’dan fazla azalma gösterebileceğini belirtti.