Nsu Üyesi Zschaepe Tahliye Olacak Mı?

BEATE ZSCHAEPE’YE TEPKİLER

Almanya’da, 8’i Türk 10 kişiyi hikaye eden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe’nin aşırı sağcılıktan çıkış programı ‘Exit’e kabul edilmesi tepkiyle karşılandı. Alman basınında yayımlanan haberlere göre, aşırı sağcı örgütler ile ilişkilerini kesmek isteyen bireylerin kabul edildiği ‘Exit’ programına gireceği belirtilen Zschaepe’nin, bu programa katılımıyla birlikte erken tahliye şansının doğabileceği ifade edildi. NSU terör örgütü tarafından akrabaları sistematik bir şekilde öldürülen kurbanların yakınları, basında çıkan haberlerin ardından bu karara karşı çıktı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Türklerin de bulunduğu, NSU terör örgütü tarafından katledilen kurbanların yakınları, çevrim içi platform Campact üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Mağdur aileler, buradaki açıklamalarında, yetkililer tarafından kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını dile getirerek Zschaepe’nin programa katılımını yalnızca medya aracılığıyla öğrendiklerini vurguladı. Mağdurların yakınları, ‘Exit’ programının, onlarca yıldır soruşturmayı kasıtlı olarak engelleyen hüküm giymiş NSU teröristlerine değil, güvenilir kişilere yardım etmesi gerektiğini savundu.

NSU’NUN GEÇMİŞİ

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren terör örgütü NSU üyeleri, 4 Kasım 2011’de tesadüfen ortaya çıkarıldı. Neonazi terör örgütünün uzun yıllar boyunca Alman güvenlik güçlerince tespit edilememesi ve üyelerinin daha önce bazı istihbarat muhbirleriyle bağlantıya geçtiğinin anlaşılması, Almanya’da büyük tartışmalar başlattı. Ayrıca, Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda aşırı sağcı gruplarla ve muhbirlerle ilgili belgelerin 4 Kasım 2011’den birkaç gün sonra imha edilmesi de şüphelere neden oldu. NSU üyeleri Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulundu. İntihar ettikleri iddia edildi.

YARGI SÜRECİ

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 2013 yılında başlayan NSU davasında, karar 11 Temmuz 2018’de açıklandı. Baş sanık Beate Zschaepe, “ömür boyu” hapse mahkum edilirken, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık ise 2.5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.