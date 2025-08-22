Gündem

“NSU Üyesi Zschaepe, Tahliye Olacak Mı?”

BEATE ZSCHAEPE’NİN ‘EXIT’ PROGRAMINA KABULÜ TEPKİ TOPLADI

Almanya’da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 8’i Türk 10 kişiyi katletmiş bilinen tek üyesi olan Beate Zschaepe’nin aşırı sağcılıktan çıkış programı ‘Exit’e kabul edilmesi büyük tartışmalara yol açtı. Alman medyasında yer alan bilgilere göre, Zschaepe’nin kabul edildiği program sayesinde erken tahliye olma ihtimali belirmiş durumda. Bu durum, NSU tarafından sistematik şekilde katledilenlerin yakınları arasında büyük bir öfkeye sebep oldu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Katledilen kurbanların aileleri, çevrim içi platform Campact üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Türklerin de yer aldığı kurbanların yakınları, Zschaepe’nin programa katılımını yalnızca medya aracılığıyla öğrendiklerini ve kendilerine yetkililer tarafından hiçbir bilgilendirme yapılmadığını belirtiyor. Mağdur aileler, ‘Exit’ programının, yıllardır soruşturmaları kasıtlı olarak engelleyen hüküm giymiş NSU teröristlerine değil, güvenilir kişilere yardımcı olması gerektiğini savunuyor.

NSU’NUN TARİHÇESİ

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk, toplamda 10 kişinin katledilmesine ve en az iki bombalı saldırıya doğrudan bağlı olan NSU, 15 banka soygunu gerçekleştirmiştir. Terör örgütünün varlığının ve işlediği suçlardaki rolünün ortaya çıkması, 4 Kasım 2011’de bir tesadüf ile sağlanmıştır. Uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememesi ve NSU üyelerinin bazı istihbarat muhbirleriyle ilişkilerinin bulunduğunun anlaşılması, Almanya’da büyük tartışmalara neden olmuştur. Ayrıca, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı gruplara yönelik bazı belgelerin imha edilmesi toplumda şüpheler uyandırmıştır.

YARGI SÜRECİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 2013 yılında başlatılan NSU davasında, 11 Temmuz 2018 tarihinde karar verilmiştir. Bu davada baş sanık Beate Zschaepe “ömür boyu” hapis cezasına çarptırılmış, örgüte yardım eden 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştır.

