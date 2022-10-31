Nüfus Müdürlüğü’nden randevu kararı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, alınan randevular konusunda yeni bir uygulama başlatıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, randevu sayısında artış olduğu vurgulanarak iptal edilmeyen randevularla ilgili yeni bir önlem alındığı bildirildi.

Açıklamada; aldıkları randevuya gitmeyenlerin sayısının genel toplamın yüzde 15’ini oluşturduğu belirtildi.

Randevularına gidemeyenlere, randevuyu iptal etmemeleri durumunda bir sonraki randevunun iki hafta sonra verileceği kaydedildi.