Nüfusu 5 Bin Üzeri Yerler Belediyeyi Kurabilecek

ERDOĞAN’DAN BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sırasında belediye yasalarıyla ilgili kapsamlı bir değişiklik önerisinde bulundu. Erdoğan, büyükşehirler, ilçe, şehir belediyeleri ve il özel idareleri sisteminde köklü bir revizyon yapılmasını destekliyor.

YENİ DÜZENLEMEDETAYLAR

Erdoğan, belediyelerin yetkilerine sınırlama ve sıkı denetim getirmeyi amaçlayan yeni düzenlemeye dair sinyaller verdi. Ayrıca, yeni düzenleme ile belediyelerde kayyum uygulamasının istisna haline geleceğini belirtti. Değişiklik çağrısının, hiçbir siyasi ya da adli gelişmeyle bağlantılı olmadığını da sözlerine ekledi.

AK PARTİ’DEN MECLİS’E KANUN TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının ardından AK Parti, belediyeler ile ilgili yeni düzenlemenin de bulunduğu 35 maddelik “Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

BELEDİYE KURULUMU İÇİN YENİ ŞARTLAR

Teklif ile, Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan veren hükmün, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından Belediye Kanunu’nda güncellemeye gidiliyor. Bu durumda, belediye kurulma işlemlerinin valinin görüşü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletileceği ve nüfusu 5 bin ve üzerindeki yerleşim yerlerinde belediye kurulmasına izin verileceği belirtiliyor.

NÜFUS 2 BİNİN ALTINA DÜŞENLER KÖY OLACAK

Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin ve köylerin kaldırılmasını düzenleyen hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sonrası, tüzel kişiliklerin kaldırılması ile ilgili prosedürün güvenceye alınması sağlanıyor. Nüfusu 50 bin ve üzerindeki bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın olan belediye ve köylerin tüzel kişilikleri, gerekli altyapı hizmetleri için kaldırılarak belediyeye dahil edilecek. Ayrıca, nüfusu 2 binin altına inen belediyeler de köye dönüştürülecek.

ERDOĞAN’DAN YENİ YASAL DÜZENLEME İHTİYACI

Erdoğan, belediyeler için yeni bir yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı. “Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Belediyelere, mali kaynakların denetimi için yeni bir yapı kurulmalıdır. Belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna olacağını düşünüyoruz” şeklinde ifadelerini dile getirmişti.