Nuggets, Clippers’ı 120-101 Yendi

DENVER NUGGETS PLAYOFF’TA İLERLİYOR

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’larında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers’ı 120-101 yenerek ilk tur serisini 4-3’lük skorla kazanıyor ve konferans yarı finaline geçiyor. Batı Konferansı’nda 4. sırada yer alan Nuggets, play-off’un ilk turunda 7. maçını oynadı ve 5. sıradaki Clippers’ı evinde ağırladı. İkinci ve üçüncü periyotlarda rakibine büyük bir üstünlük sağlayan Nuggets, bir ara farkı 35 sayıya kadar çıkararak karşılaşmayı kazanmayı başarıyor.

NUGGETS OYUNCULARINDAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Ev sahibi takımda öne çıkan isimler arasında Aaron Gordon 22 sayı ve 5 asist, Christian Braun 21 sayı ve 5 ribaunt, Nikola Jokic 16 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Jamal Murray 16 sayı ve 5 ribaunt, Russell Westbrook 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalma, Michael Porter Jr ise 15 sayı ve 6 ribaunt ile mücadele ediyor. Nuggets, NBA play-off’larındaki 7. maç galibiyetinde 6 oyuncusunun 15 ve üzeri sayı atmasıyla bu alanda bir ilke imza atıyor.

CLIPPERS’TA KAWHI LEONARD ÖNE ÇIKIYOR

Los Angeles Clippers’ta ise Kawhi Leonard 22 sayı ve 5 ribaunt, Kobe Brown 13 sayı ve 3 asist, Ivica Zubac ise 10 sayı ve 14 ribaunt ile mücadele ediyor. Denver Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile eşleşiyor. Bu karşılaşma, Nuggets’ın bir sonraki hedefi olacak.