Nükhet, Nilgün Ve Saba “Kaynat Bakalım”la Sahne Alıyor

ÜÇÜ BİR ARADA SAHNELERE ÇIKIYOR

Sahne, tiyatro ve televizyonun sevilen isimlerinden Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer, “Kaynat Bakalım” isimli gösteride bir araya geliyor. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği bu eğlenceli şovda, seyircileri sohbet, özel şarkılar ve danslar bekliyor. Nükhet Duru, günümüz ilişkilerini mizahi bir dille anlatırken, kendi anılarını da paylaşarak neşe dolu akşamlara imza atıyor. Seyirciyle buluşmak için hazırlıkları tamamlanan “Kaynat Bakalım” gösterisi, ilk kez 8 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da sahnelenecek.

ÖZEL ANILAR VE SAMİMİ PAYLAŞIMLAR

Flört, aşk, evlilik ve aldatma temalarını kendi anıları üzerinden anlatan bu üç kadın, kimsenin bilmediği sırlarını, vazgeçişlerini ve aşk maceralarını büyük bir samimiyetle seyirciyle paylaşacak. Gösteride hem kahkahalar hem de tatlı atışmalar yer alacak. Nükhet Duru’nun söyledikleriyle renklenecek gösterinin en büyük sürprizi ise Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in gerçekleştireceği şarkılar olacak.