Nükleer Atıklar, Trityum Üretimde Kullanılabilir

FÜZYON REAKTÖRLERİ İÇİN YENİ YAKIT ÇÖZÜMÜ

Bilim insanları, füzyon reaktörlerinden elde edilen nükleer atıkların yeniden değerlendirilerek güçlü bir yakıt haline dönüştürülebileceğini açıkladı. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndan nükleer fizikçi Terence Tarnowsky, füzyon deneylerinde kritik öneme sahip olan trityumun dünya genelinde oldukça sınırlı bir kaynak olduğunu, bu durumun çözümünün nükleer atıklarda bulunabileceğini ifade etti.

NÜKLEER ATIKLARDAN TRİTYUM ÜRETİMİ

Tarnowsky’nin geliştirdiği yöntem, nükleer atıkların süper iletken bir doğrusal hızlandırıcı ile işlenmesi ve erimiş lityumla çevrelenmesi sürecine dayanıyor. Bu süreç sayesinde uranyum ve plütonyumun bozunumu hızlanırken, aynı zamanda trityum üretimi gerçekleştirilebiliyor. Tarnowsky’ye göre, bu metod, eşit güçteki bir füzyon reaktörüne kıyasla 10 kat daha fazla trityum üretme kapasitesine sahip.

RADYOAKTİF ATIKLARIN AZALTILMASI

Uygulamanın sadece yeni bir yakıt kaynağı sağlaması değil, aynı zamanda uzun vadede depolanması oldukça pahalı olan radyoaktif atıkların miktarını da azaltma potansiyeline sahip olduğu aktarılıyor. Uzmanlar, füzyon enerjisinin pratik bir elektrik üretim yöntemi olmasının zaman alabileceğini belirtiyor.