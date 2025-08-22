Haberler

Nükleer Atıklar Yeniden Değerlendirilebilir

FÜZYON REAKTÖRLERİNDE YENİ YAKIT İMKANLARI

Bilim insanları, füzyon reaktörlerinden kaynaklanan nükleer atığın tekrar değerlenebileceğini ve bunun güçlü bir yakıta dönüştürülebileceğini duyurdu. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndan nükleer fizikçi Terence Tarnowsky, füzyon deneylerinde oldukça önemli bir yakıt olan trityumun dünya genelinde çok az bulunduğunu ifade etti. O, nükleer atıklarda bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilecek bir potansiyel olduğunu belirtti.

NÜKLEER ATIKLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Tarnowsky’nin geliştirdiği teknikte, nükleer atıklar süper iletken doğrusal hızlandırıcılarla işleniyor ve erimiş lityumla kaplanıyor. Bu süreçte, uranyum ve plütonyumun bozunumu hızlanıyor ve böylece trityum üretimi mümkün hale geliyor. Tarnowsky, bu yöntemin eşdeğer güçteki bir füzyon reaktörüne nazaran 10 kat daha fazla trityum üretebileceğini vurguladı. Bu yöntem yalnızca yeni yakıt tedarik etmenin ötesine geçerek, maliyetli olan radyoaktif atıkların uzun vadeli depolanmasını da azaltma potansiyeli taşıyor.

FÜZYON ENERJİSİNDE GELECEK UMUDU

Uzmanlar, füzyon enerjisinin gerçek anlamda pratik bir elektrik üretim yöntemi haline gelmesinin uzun bir zaman alabileceğini belirtmektedir. Bu gelişmeler, gelecekte fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma ve sürdürülebilir enerji kaynakları oluşturma konusunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

