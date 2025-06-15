Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan Radyasyon Açıklaması

RAPORDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Türkiye’de Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan raporda, “14/6/2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değildir.” ifadesi dikkat çekiyor. Ülkede 239 istasyonla kurulan Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) sayesinde havadaki radyasyon seviyesinin sürekli olarak ölçüldüğü ve bu verilerin Nükleer Düzenleme Kurumu bünyesindeki merkeze anlık olarak aktarıldığı bilgisi veriliyor.

ULUSLARARASI TAKİBİN DETAYLARI

Raporda, “İsrail’in İran’a yönelik olarak gerçekleştirdiği füze ve hava saldırıları kapsamında; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın resmi kanalından yayımladığı bilgilere göre İran’ın 13/6/2025 tarihi saat 09:29 (TSİ) itibarıyla tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlenmediği” belirtiliyor. UAEA’nın bölgeyi yakından takip ettiği, denetçilerle ve İran Düzenleyici Kurumu ile iletişimde bulunduğu da vurgulanıyor.

HASAR GÖREN TESİS VE DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ

Busehr Nükleer Santrali, Isfahan Nükleer Tesisi ve Fordow Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin hedef alınmadığı ve bu saldırılardan etkilenmediği ifade ediliyor. 13/6/2025 tarihinde saat 23:50 (TSİ) itibarıyla UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi tarafından yapılan açıklamada, “Gerçekleştirilen saldırılarda sadece Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisinin zarar gördüğünün doğrulandığı ve bu tesisin sadece yer üstündeki kısmının imha edildiği” bildiriliyor. Ayrıca, söz konusu tesisteki elektrik altyapısının tahrip olduğu da kaydediliyor.

RADYASYON SEVİYELERİ ÜZERİNE SON DURUM

Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi çevresindeki radyasyon seviyesinin değişmediği ve böylece olay sonucunda nüfus veya çevre üzerinde herhangi bir radyolojik etki olmadığı ifade edilmektedir. UAEA’nın durumu 7/24 esasına göre takip ettiği belirtiliyor ve Türkiye genelinde 239 istasyonla Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) üzerinden havadaki radyasyon seviyelerinin sürekli olarak ölçülmeye devam ettiği vurgulanıyor. “14/6/2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değildir.” açıklamasıyla rapor tamamlanıyor.