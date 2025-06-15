Nükleer Düzenleme Kurumu Radyasyon Açıklaması Yaptı

RADYASYON SEVİYELERİ HAKKINDAKİ RAPOR

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan raporda, “14/6/2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değildir.” deniliyor. Türkiye genelinde 239 istasyonla kurulan Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) sayesinde havadaki radyasyon seviyeleri sürekli olarak ölçülüyor. Bu veriler, Nükleer Düzenleme Kurumu’na bağlı merkeze aktarılıyor ve anlık olarak takip ediliyor.

İRAN’DAKİ RADYASYON DURUMU

Raporda şu ifadelere yer veriliyor: “İsrail’in İran’a yönelik olarak gerçekleştirdiği füze ve hava saldırıları kapsamında; Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın resmi kanalından yayımladığı bilgilere göre İran’ın 13/6/2025 tarihi saat 09:29 (TSİ) itibarıyla tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlenmediği ifade edilmiştir.” Ayrıca, UAEA’nın bu durumu yakından takip ettiği, bölgedeki denetçilerle ve İran Düzenleyici Kurumu ile iletişimde bulunduğu belirtiliyor.

NÜKLEER TESİSLERİN DURUMU

Öte yandan 13/6/2025 tarihi saat 09:30 (TSİ) itibarıyla Bushehr Nükleer Santrali, Isfahan Nükleer Tesisi ve Fordow Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi’nin hedef alınmadığı ve bu saldırılardan etkilenmediği vurgulanıyor. 13/6/2025 tarihi saat 23:50 (TSİ) itibarıyla UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi tarafından yapılan açıklamada; gerçekleştirilen saldırılarda yalnızca Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi’nin zarar gördüğüne ve bu tesisin sadece yer üstündeki kısmının imha edildiğine dair bilgi veriliyor. Ayrıca, tesisteki elektrik altyapısının tahrip olduğu kaydediliyor. Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi çevresinde radyasyon seviyesinin değişmediği, dolayısıyla olayın nüfus veya çevre üzerinde herhangi bir radyolojik etki yaratmadığı ifade ediliyor. UAEA, bu durumu 7/24 esasına göre takip ediyor.

RADYASYON İZLEME SİSTEMİ BİLGİLERİ

Türkiye genelinde 239 istasyona sahip Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) ile havadaki radyasyon seviyeleri sürekli olarak ölçülüyor. Veriler Nükleer Düzenleme Kurumu bünyesinde bulunan merkeze aktarılıyor ve bu süreç anlık bir şekilde izleniyor. 14/6/2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlemlenmiyor.