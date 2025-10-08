Nükleer Enerji Talebi Yeniden Gündeme Geldi

ELEKTRİK TALEBİ VE NÜKLEER ENERJİ

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Meryem Seferinoğlu, “Elektrik talebindeki artış nükleer enerji teknolojilerini yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı” ifadesini kullandı. Dünya genelinde elektrik talebinin güçlü bir şekilde büyüdüğünü ve bu talebin karşılanmasında nükleer enerjinin sürdürülebilir, güvenli ve temiz bir kaynak olarak öne çıktığını belirten Prof. Dr. Seferinoğlu, “Nükleer enerjiye olan ilginin yeniden artmasının en önemli nedeni dünya genelindeki elektrik talebinin güçlü bir şekilde büyümesi ve bu talebin karşılanmasında öngörülen sürdürülebilir, güvenli ve temiz enerji kaynağı olarak yeni bir dönemin kapılarını açma potansiyeline sahip olması” dedi. Nükleer enerjinin hidroelektrikten sonra ikinci en büyük düşük emisyonlu elektrik kaynağı olduğunu ve bugün küresel elektrik arzının yaklaşık yüzde 10’unu karşıladığını vurgulayan Prof. Dr. Seferinoğlu, artan elektrik talebinde yapay zeka ve veri merkezleri gibi yeni teknolojilerin rolünü şöyle anlattı: “Google ve Microsoft elektrik ihtiyacının artması nedeniyle nükleer enerjiye yöneldi. Google, 2030 yılına kadar birden fazla küçük modüler reaktör (SMR) inşa edecek, Microsoft ise Three Mile Island santralinden 20 yıllık enerji alım anlaşması imzaladı. Teknoloji devlerinin bu tür anlaşmalar yapmasının temel nedeni, nükleer enerjinin veri merkezlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlayacak kararlı güç sağlama kapasitesine sahip olması.”

YATIRIMLARIN HIZLANMASI VE GELECEK PROJEKLER

Prof. Dr. Seferinoğlu, Rusya, Çin ve ABD gibi ülkelerin nükleer enerjiye büyük yatırımlar yapmayı planladığını açıkladı. “Rusya 2045 yılına kadar 29 yeni reaktör projesini, yüzer nükleer reaktörler ve SMR gibi yenilikçi teknolojilere yatırımlar yapmayı hedefliyor. 2035 yılına kadar 150 yeni reaktör inşa etmeyi planlayan Çin, Hualong One ve HTR-PM gibi yerli teknolojileri geliştirme niyetinde. ABD’de mevcut santrallerin ömrünü uzatmanın yanı sıra SMR ve yeni nesil reaktörlere büyük yatırımlar yapmayı amaçlıyor.” dedi. Prof. Dr. Seferinoğlu, “Günümüzde 63 ülkede nükleer reaktör inşaat aşamasında ve bu reaktörlerden yaklaşık 70 GW’dan fazla enerji üretilmesi planlanıyor. Bu, 1990 yılından bu yana görülen en yüksek seviye. Son beş yılda 60’tan fazla reaktörün işletme ömrü uzatıldı” sözlerini ifade etti.

KÜRESEL KAPASİTENİN ARTACAK OLDUĞU ÖNGÖRÜSÜ

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Tiftikçi, son yıllarda enerji güvenliği ve karbon nötr hedefleri doğrultusunda nükleer enerjiye yönelik ilginin küresel olarak belirgin bir artış gösterdiğini belirtti. Doç. Dr. Tiftikçi, nükleer enerji ile ilgili, “2024 yılı itibarıyla dünya genelinde 417 nükleer reaktör faaliyet göstermekte olup, toplam kurulu güç 377 GW seviyesinde. Mevcut projeksiyonlara göre küresel kapasitenin 2050’ye kadar 992 GW’a çıkacağı öngörülüyor.” dedi. Enerji güvenliği ve karbon nötr hedefleri doğrultusunda nükleer enerjinin Türkiye için stratejik bir alan olduğunu belirten Doç. Dr. Tiftikçi, “Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu NGS 4.800 MW kurulu güce sahip. Türkiye, 2035 yılına kadar toplam nükleer enerji kurulu gücünü 7.200 MW’a, 2050 yılına kadar ise 20.000 MW seviyesine ulaştırmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı. Akkuyu NGS’de yerelleştirme hacminin 11 milyar dolara ulaştığını ve bunun yerli sanayi katılımının güçlendiğini gösterdiğini de kaydetti.

NÜKLEER ENERJİYİ İHTİYAÇLARLA ORANTILI GÖRMEK

Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Şahiner, nükleer enerjiye talebin bazı dönemlerde çeşitli sebeplerden dolayı geri planda kaldığını, ancak günümüzde yönünü yeniden yukarıya çevirdiğini ifade etti. Dr. Şahiner, “Bir zamanlar çevresel kaygılar ve görünmez radyasyondan korkular nedeniyle geri plana itilen nükleer enerji, sanayi ve teknolojinin gelişmesine bağlı enerji ihtiyacı ortaya çıktığında yeniden gündeme gelmiştir. Enerji ihtiyacının yanı sıra çevre kirliliğini önleme ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konuları ABD, Çin, Rusya gibi ülkeleri nükleer enerji yatırımları konusunda tetiklemiştir. Özellikle yeni nesil reaktör tasarımları nükleer enerjiye geri dönüş hikayesinin yazılmasına zemin hazırladı.” dedi. Türkiye için nükleer enerjinin kritik bir stratejik araç olduğunu söyleyen Dr. Şahiner, “Enerji ithalatına bağımlı bir ülke olarak, arz güvenliği ve sürdürülebilirlik Türkiye’nin öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Akkuyu NGS’nin inşası, Sinop ve İğneada projeleri bu vizyonun en somut adımı. Bu proje yalnızca elektrik üretimine katkı sağlamayacak, aynı zamanda Türkiye’nin düşük karbonlu enerji dönüşümünde önemli bir rol oynayacaktır.” şeklinde konuştu.