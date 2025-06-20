Nükleer Enerji, Türkiye İçin Gereklidir

ENERJİ İHTİYACI VE NÜKLEER ENERJİNİN ÖNEMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28’inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda gerçekleştirdiği konuşmada nükleer enerjinin Türkiye için ekonomik bir gereklilik olduğunu vurguladı. Bayraktar, “Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde ekonomik bir ihtiyaçtır. Büyüyen ekonomimiz için temiz baz yük bir gerekliliktir ve nükleer enerji bunu karşılıyor” dedi. Forum çerçevesinde “Nükleer Enerji Endüstrisinin Küresel Kalkınmadaki Rolü” adlı panele katılıp konuşan Bakan, Türkiye’nin enerji talebinin yıllık en az yüzde 4 oranında artmasını beklediklerini belirtti. Bayraktar, teknolojik unsurların da devreye girmesiyle bu talebin daha da yükselebileceğine dikkat çekti.

REAKTÖR İHTİYACI VE YATIRIMLAR

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Rosatom ile iş birliği yaptıklarını aktararak, burada inşası süren 4 üniteye ek olarak 8 reaktöre daha ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Uygun fiyatlı enerji sağlanması ve arz güvenliğinin artırılması amacıyla 5 gigavatlık küçük modüler reaktörlerin de gereklilik taşıdığına değindi. Nükleer enerji projelerinin teknik, ekonomik ve sosyal boyutlarını değerlendiren Bayraktar, “Akkuyu NGS sayesinde, sanayiden inşaata yaklaşık 300 şirket proje etrafında bir ekosistem geliştirdi. Bu şirketlerdeki binlerce çalışanın yanı sıra 30 binden fazla kişi de şu anda proje sahasında görev yapıyor” ifadelerini kullandı.

İNSAN SERMAYESİ VE EĞİTİM FIRSATLARI

Bayraktar, nükleer enerji projeleri sayesinde kazandıkları insan sermayesini vurgulayarak, “Burada elde ettiğimiz yetenekleri, Macaristan veya Mısır’daki projelere ihraç etme şansımız oluyor. Rusya’da yüzlerce öğrencimiz nükleer alanda eğitim alıyor ve insan sermayesi daha da gelişiyor. Nükleer enerjinin tüm bu unsurları ekonomimiz için itici bir güç oluşturuyor” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Bakan Bayraktar, forum kapsamında Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni iş birliği alanları da görüşmemizin ana başlıkları arasında yer aldı” ifadelerini kullandı. Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile de bir araya gelerek Akkuyu’daki son durumu değerlendirdiklerini açıkladı.