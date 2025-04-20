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Nükleer Görüşmeler Tamamlandı, İlerleme Var

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

ABD ile İran arasında İtalya’da gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Bu görüşmelerin ilki Umman’da yapılmıştı. İtalya’nın başkenti Roma’da devam eden toplantılarda, önce ABD heyeti daha sonra ise İran heyeti müzakere alanını terk etti.

ÜÇÜNCÜ TUR Tarihi BELİRLENDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gerçekleştirilen görüşmelerde önemli bir ilerlemenin sağlandığını açıkladı. Arakçi, üçüncü tur müzakerelerin 26 Nisan’da Umman’da yapılacağını duyurdu.

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