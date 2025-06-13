Nükleer Tesis, İsfahan’da Bulunuyor

NATANZ NÜKLEER TESİSİ’NİN YERİ

Natanz Nükleer Tesisi, İran’ın merkezi İsfahan eyaletine bağlı Natanz ilçesi civarında konumlanıyor. Bu alan, İran’ın nükleer faaliyetlerinin merkezi olarak bilinmekte ve uluslararası gözlemciler tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Natanz Nükleer Tesisi veya diğer adıyla Shahid Ahmadi Roshan Nükleer Tesisleri, uranyum zenginleştirme amacıyla inşa edilen nükleer yapılardan biridir. Bu merkez, İran’ın nükleer programının önemli bir parçasıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri, bu merkezde kullanılan santrifüj cihazlarının yerin altına, 40 ile 50 metre derinliğe inşa edildiğini açıklıyor. Bu inşaat tasarımının, “insanların güvenliği” sağlamak ve “olası hava saldırılarından” korumak amacıyla yapıldığı vurgulanıyor. Son saldırılarda Natanz Nükleer Tesisi tamamen imha edilirken, İranlı güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırının ardından tesiste herhangi bir sızıntı yaşanmadı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İran devlet televizyonu, İsrail’in Tahran’daki sivil yerleşim alanlarına düzenlenen saldırılara dair görüntüler yayınladı. Bu saldırılar sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölüm ve yaralanma rapor edildi. Bir binanın enkazından çıkan bir çocuğun cansız bedenine ilişkin görüntüler de bu yayınlarda yer aldı. İran devlet televizyonu, Tahran’daki sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılar sonucunda başlangıçta beş kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.