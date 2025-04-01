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Nükleer Yapıma Zorlamayın Uyarısı

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İRAN’IN NÜKLEER KAPASİTESİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonunda gerçekleştirdiği bir programda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Laricani, ABD’nin İran’a yönelik tehditlerini ele alırken, İran’ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olduğunu ancak Hamaney’in kitle imha silahlarına karşı verdiği fetva gereğince bu yolda ilerlemediklerini ifade etti.

Laricani, ABD’ye seslenerek, “İran bunu istemiyor, ancak siz baskı uyguladığınız takdirde halk, ülkenin güvenliği için bunu yapmamız gerektiği yönünde baskı yapacaktır. Eğer siz ya da İsrail bir saldırı başlatırsanız, İran’ı başka seçeneklere zorlamış olursunuz. Bu durum sizin çıkarlarınıza hizmet etmez. Bu yüzden tutumunuzu gözden geçirin” şeklinde konuştu.

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