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Numan Kurtulmuş, Astana’da TÜRKPA’ya Katıldı

TBMM BAŞKANININ KAZAKİSTAN ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi. Kurtulmuş, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’na vardığında, Kazakistan Meclisi Başkanvekili Albert Rau, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sabilyanov Nurtay Salihulı ve diğer yetkililer tarafından karşılanıyor.

GENEL KURULDA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Kazakistan Parlamentosu tarafından ev sahipliği yapılacak olan ve “Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü” temasıyla yapılacak TÜRKPA 14’üncü Genel Kurulu’nun önemli bir parçası olarak, Kurtulmuş’un Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesi ve ikili temaslar gerçekleştirmesi öngörülüyor. Kurtulmuş ayrıca, Astana’da TÜRKPA 14’üncü Genel Kurulu’na hitap edecek ve TÜRKPA Asamble Konseyi ile TÜRKPA üyesi ülke parlamentolarının meclis başkanlarıyla bir araya gelecek ortak basın toplantısına katılacak.

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